Thulesen: Skattelettelser for 22 milliarder er urealistisk

Der er ikke bare lang vej til en skatteaftale. Der er virkelig lang vej, lader Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forstå.Nok har regeringen droppet sin målsætning om at sænke topskatten. Men det skatteudspil, som bliver fremlagt i næste uge, og som Politiken har kunnet beskrive allerede torsdag, er stadig fuld af lettelser til de rigeste, påpeger DF-formanden:"Det virker urealistisk at forestille sig, at man kan lave skattelettelser i den størrelsesorden. Det virker som om, at de meget målrettet har fundet på skattelettelser, som i særlig grad vil gavne dem, der tjener mest," siger Kristian Thulesen Dahl.Regeringen vil ifølge Politiken blandt andet fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget og sænke registreringsafgiften på biler på en måde, hvor de dyreste biler får den største rabat. "Om regeringen kalder det en topskattelettelse eller fjernelse af loftet for beskæftigelsesfradraget eller noget helt tredje - så er vores holdning til indholdet det samme: Det er forkert at give skattelettelser i toppen. Vi skal give dem i bunden i det omfang, vi kan finde penge til det," siger Kristian Thulesen Dahl.Han vil ikke i detaljer diskutere indholdet af udspillet. Men han vil gerne knytte en kommentar til forslaget om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget:"Det er et meget, meget målrettet initiativ, der jo vil give samme effekt som en nedsættelse af topskatten. Det trækker i vores øjne i den gale retning, fordi det er en målrettet skattelettelse til de, der tjener mest." Beskæftigelsesfradraget er i dag på 8,75 procent, men kan højest udgøre 30.000 kroner. At hæve fradraget eller fjerne loftet vil især komme højere lønnede til gode.Man kan også hæve procentsatsen for fradraget, hvilket DF hellere vil.Regeringens udspil har fået en hård medfart i oppositionen. Enhedslisten vil vide, om DF, der ultimativt har afvist topskattelettelser, også siger nej til udspillets "maskerede topskattelettelser".Kristian Thulesen Dahl "vil ikke deponere" sin "handlefrihed hos Enhedslisten"."Men vores holdning til er klar: Der skal være balance mellem skattelettelser og velfærd. Og hvis der er råd til skattelettelser, skal det være hos de lavere indkomster," siger han.Kommentatorerne spår regeringen og DF gode chancer for at lande en skatteaftale. DF-formanden har da også tiltro til, at regeringen er "i bevægelse" - væk fra topskatten:"Der er lang vej. Der er virkelig lang vej. Men jeg finder fortrøstning i, at de trods alt har fået sig viklet væk fra retorikken om topskatten."/ritzau/