Radikale vil sænke personskatter i bred politisk aftale

De Radikale vil sammen med regeringen sænke skat på arbejde ved et større beskæftigelsesfradrag og højere topskattegrænse. Regeringen bør forhandle en bred politisk aftale.



Det mener De Radikales leder, Morten Østergaard.



- Jeg opfordrer til, at vi samarbejder bredt om skattelettelser, der kan bidrage til fællesskabet. Det gør man bedst ved at sænke skatten på arbejde eller støtte iværksætteri, siger Morten Østergaard.



Regeringen vil ifølge Politiken lette skatter og afgifter med godt 22 milliarder kroner. Ifølge avisen er planen blandt andet at skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget og at indføre et nyt jobfradrag.



Det sænker marginalskatten på sidst tjente krone med 2,7 procentpoint. Så slipper de lavtlønnede danskere 4000 kroner billigere om året.



S-R-SF-regeringen aftalte i skattereformen i 2012 at sænke skatten på lav- og mellemindkomster. Nu vil regeringen fremrykke S-R-SF-regeringens reform med højere topskattegrænse, påpeger Morten Østergaard.



- Jeg vil gerne kigge på 2012-aftalen. Men så skal vi fremrykke det hele: Både beskæftigelsesfradraget for lavindkomster og topskattegrænsen for mellemindkomster, siger Morten Østergaard.



Dansk Folkeparti er også klar til en skatteaftale, fordi regeringen har opgivet at sænke topskatten, påpeger finansordfører, René Christensen.



- Det var den store knast, som heldigvis er pillet ud. Nu er det meget nemmere at løse. Hvordan kan alle - også med lave indkomster - få glæde af en skattereform?, spørger René Christensen.



Dansk Folkeparti ser gerne på et særligt jobfradrag for de lavtlønnede. Partiet er mere skeptisk ved at hæve topskattegrænsen, påpeger han.



- Det kommer an på, hvordan vi finansierer det. Beløbet er markant stort. Finansloven skal også indeholde noget til velfærd, siger René Christensen.



/ritzau/