Brasilien vil privatisere alt fra motorveje til seddelpresse

Brasilien vil sælge ud af statens arvesølv. Det fremgår af en lang privatiseringsliste offentliggjort onsdag. Formålet er at øge statens indtægter.



Motorveje, havneterminaler og selv seddelpressen, der producerer pengesedler og mønter, kommer under auktionshammeren.



Det skriver Financial Times.



I alt omfatter listen 57 statslige aktiver. Deriblandt er tre minoritetsandele, som den statslige lufthavnsoperatør Infraero har i lufthavne i Brasilia, São Paulo og Rio de Janeiro.



Ifølge finansminister Henrique Meirelles kan listen blive udvidet med et lotteriselskab, der hører under det statsejede pengeinstitut Caixa Econômica Federal.



Brasilien er ved lægge den værste recession i landets historie bag sig.



Præsident Michel Temers opbakning i befolkningen er svækket af korruptionsbeskyldninger, og han har ifølge Financial Times svært ved at finde støtte til økonomiske reformer og besparelser.



Regeringen vil blandt andet pille ved pensionsalderen, så brasilianerne skal tilbringe flere år på arbejdsmarkedet, før de kan trække sig tilbage.



71 pct. af vælgerne er modstandere af ændringen, viste en meningsmåling i foråret.



Underskuddet på statsbudgettet svarer til over ni procent af landets bruttonationalprodukt. Provenuet fra salget af statslige aktiver vil derfor varme i statskassen.



Hvor stort et beløb, regeringen forventer at få ind fra privatiseringerne, er ikke oplyst.



Tirsdag oplyste regeringen, at den også overvejer at sælge en kontrollerende andel i Eletrobras, der er Latinamerikas største strømproducent.



Både i 2015 og 2016 havde Brasilien en negativ økonomisk vækst på omkring 3,5 pct.



I år ventes bruttonationalproduktet, ifølge World Economic Outlook fra Den Internationale Valutafond i juli, at vokse med 0,3 pct. Næste år skønnes væksten at accelerere til 1,3 pct.



