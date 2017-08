Medie: Regeringen vil sænke skatten på biler til 100 pct.

Danskere har udsigt til billigere biler.Ifølge Politiken, der har set flere regeringsdokumenter om regeringens kommende skattereform, vil regeringen droppe de to satser for registreringsafgiften på 105 pct. op til 106.000 kr. af bilens værdi og 150 pct. på resten. I stedet skal afgiften fremover samles i én sats på 100 pct. på alle privatbiler.Det giver ifølge Politiken en besparelse på en almindelig familiebil på 30-40.000 kr.Hvis vi er i Mercedes E-klassen, lander besparelsen på op mod 100.000 kr.Forslaget kommer efter, at regeringen også sidste år og forrige år har sænket registreringsafgiften på biler.Først fra 180 til 150 pct., og sidste år blev skalaknækket for, hvornår man skal betale den høje afgift, sat i vejret fra 84.600 til 106.600 kr.