Pernille Skipper: Målet er posten som overborgmester i København

Enhedslisten går efter overborgmesterposten i København. Men om det allerede bliver efter kommunalvalget 21. november vil politisk ordfører Pernille Skipper ikke spekulere i.



Hun vil ikke fra Christiansborg blande sig i, hvordan hendes partifæller i Københavns Borgerrepræsentation spiller det politiske spil.



"Men selvfølgelig skal vi gå efter maksimal indflydelse. Det skal vi i København og Tønder og alle andre steder," siger Pernille Skipper.



Men du kan godt se en EL-overborgmester for dig?



"Selvfølgelig kan jeg det. Det er da helt klart målet."



Også i denne omgang?



"Nu må vi se. Nu må vi se, om det bliver sådan."



Socialdemokratiet har altid siddet tungt på overborgmesterposten i København.



Når det alligevel er relevant at høre til Enhedslistens overborgmester-drømme skyldes det en meningsmåling, der kom midt i sommerferien.



Kantar Gallup-målingen for Berlingske viste, at Enhedslisten i København stod til hele 22 procent. Ganske tæt på Socialdemokratiets 22,7 procent.



Det satte gang i spekulationerne om et rød-grønt flertal uden om Socialdemokratiet. Og om hvorvidt spidskandidat Ninna Hedeager Olsen (EL) kan snuppe overborgmesterposten fra Frank Jensen (S).



Man skal ikke fejre en storsejr på baggrund af en enkelt måling, understreger Skipper gentagne gange.



"Nu har der været én rigtig god måling i København. Det har givet alle Enhedsliste-medlemmer i København blod på tanden. Vi skal forhåbentlig blive større i København, og selvfølgelig drømmer vi altid om at blive størst, det gør vi jo," siger hun.



Hvorvidt Enhedslisten går efter et rød-grønt flertal med SF, Alternativet og De Radikale vil Skipper heller ikke spekulere i.



Men hun vil gerne fremhæve fordelene ved styrkeforholdet i rød blok på Københavns Rådhus i forhold til på Christiansborg:



"København er et billede på, hvad man kan gøre, når man har et rødt flertal - og især når der er forskel på, hvor store de forskellige partier i rød blok er. Det gør en kæmpe forskel, at et parti som Enhedslisten er så stort i forhold til Socialdemokratiet. Det giver en helt anden bane at spille på, og det giver nogle helt andre resultater."



"Det viser, at der er kæmpe forskel på, om du stemmer Socialdemokratiet eller et af de andre røde partier."



Skipper skyder selv kommunalvalgkampen i gang efter Enhedslistens sommergruppemøde torsdag og fredag.



/ritzau/