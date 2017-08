Regeringen vil gøre det billigere at krydse Storebælt

Det bliver fremover billigere at krydse Storebæltsbroen.



Det erfarer TV2, der også kan fortælle, at prisen på at køre over broen bliver sænket med cirka 25 procent. Det skal ske gradvist over en årrække.



Forslaget vil være en del af finansloven, skriver TV2.



Liberal Alliance har i lang tid haft planer om at gøre det helt gratis at køre over Storebælt. Det fremgik blandt andet af partiets 2025-plan.



Ifølge partiet hæmmer broafgiften vækst på Fyn og det vestlige Sjælland.



Efter at partiet er kommet i regering har transportminister Ole Birk Olesen (LA) dog udtalt, at det ikke er regeringens politik at afskaffe broafgiften.



Storebæltsbroen er efter planen betalt i 2029, og det koster i dag mellem 125 og 365 kroner at krydse broen i en personbil.



