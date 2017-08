Analyse: Livsfarlig tur ned af pengebjerget for Draghi og Yellen

Relateret indhold Aktieordbog

Nogen gange er turen ned af verdens højeste bjerge farligere end opstigningen.



Derfor er aktørerne på de globale finansmarkeder fredag fuldt fokuserede på budskaberne fra en lille flække i Wyoming, USA, hvor store flokke af bøfler 363 dage om året er den største attraktion.



Men fredag og lørdag er Jackson Hole, hvor buffalo-burgers er blandt de lokale kulinariske hits, mødested for cheferne for verdens mest betydningsfulde centralbanker.



Tilsammen har de skabt et historisk højt pengebjerg på ca. 14 billioner dollar. Nu skal de finde vejen ned af bjerget uden at skabe panik på finansmarkederne.



Derfor vil hvert ord fra først Janet Yellen, chef for Federal Reserve i USA og derefter ECB-chefen Mario Draghi blive dissekeret og fortolket, når de taler til kollegaer og særligt inviterede økonomer på det årlige symposium fredag eftermiddag og aften.



Sammen med især centralbankerne i Japan, Storbritannien og Kina har ECB og Fed siden 2008 taget turen op af bjerget. Finans- og gældskriserne blev med held bekæmpet med først nul- og negative renter og siden med de såkaldte kvantitative lempelser, enorme opkøb af især stats- og realkreditobligationer. Populært sagt, har seddelpressen konstant kørt i overdrive.



Det har givet virksomheder og forbrugere adgang til gratis penge i flere år. De kommercielle banker i Europa har endda kunnet låne i ECB til negative renter, blot de garanterede at sende pengene videre ud til forbrug og investeringer.



Den æra uden historisk sidestykke er ved at nå et afslutning. Men det helt afgørende spørgsmål er hvordan det håndteres.



Hvilken retning vælger Draghi og Yellen



Opgaven for Mario Draghi og Janet Yellen er præcist og i god tid at kommunikere til markeder, hvilken vej, man vil tage ned af pengebjerget. Altså fortælle, hvornår man - for Yellens vedkommende - begynder at sælge ud af den store obligationsbeholdning, hvilket har samme effekt som en pengepolitisk stramning, og i hvilket tempo Fed vil forhøje og normalisere renterne.



For Draghi er den tilsvarende opgave at forberede markederne på, at han aftrapper obligationsopkøbene, der aktuelt er på 60 mia. euro om måneden. Forventningen er, at den præcise plan for neddrosling kommer til enten september eller oktober, og at opkøbene gradvis vil blive afsluttet i løbet af første halvår 2018.



Først derefter vil ECB begynde at hæve renten, der aktuelt er negativ, -0,40 pct. Er budskaberne ikke klare og entydige er der oplagt risiko for markedsuro.



Da Mario Draghi talte ved et lignende arrangement i Sintra i Portugal tidligere sendte han aktiemarkederne ud i et kraftigt dyk. Fordi analytikerne hæftede sig ved, at Draghi talte om en forbedret økonomisk udvikling, som ECB kan støtte ved at "justere parametrene på værktøjer, der er til rådighed".



Det blev opfattet som om en pengepolitisk stramning var på vej hurtigere end ventet. Altså højere omkostninger for erhvervslivet. Dagen efter måtte ECB forklare, at det var en fejlfortolkning, og så rettede kurserne sig igen.



USA er advaret om uklar kommunikation



I USA er erfaringerne på uheldig kommunikation endnu dårligere.



Da Federal Reserve i 2014 advarede om, at man på et tidspunkt ville neddrosle obligationsopkøbene, blev det meste af verden ramt af store kursfald. Især valutaer og aktiver i nye økonomier styrtdykkede, fordi man forudså, at de varme penge ville forsvinde og vende tilbage til USA og højere renter.



Derfor er opmærksomheden om Jackson Hole så intens. Og derfor er det bedste, set fra et markedsmæssigt synspunkt, at nyhedsstrømmen er tyndere end luften over bjergtoppene i Wyoming.