Det Hvide Hus i den amerikanske hovedstad, Washington, er tirsdag kort efter klokken 19 lukket delvist ned efter fundet af en mistænkelig pakke.



Det skriver netmediet The Hill og andre amerikanske medier.



Omkring klokken 19.15 dansk tid sendte sikkerhedstjenesten Secret Service alle journalister, byggearbejdere og andre væk fra den nordlige plæne uden for Det Hvide Hus og ind i den vestlige fløj.



Det er den del af bygningen, hvor præsidenten og hans stab har deres kontorer.



Præsident Donald Trump er ikke selv til stede i Det Hvide Hus. Han er på vej til vælgermøde i Arizona.



Secret Service skriver på Twitter, at tjenesten sammen med politiet undersøger en pakke, der tilsyneladende er efterladt ved hegnet langs den nordlige del af plænen uden for Det Hvide Hus.



/ritzau/