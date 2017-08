Tyske vælgere er i mega-tvivl op til valget

Den tyske forbundskansler Angela Merkels stensikre føring i den tyske valgkamp er knapt så sikker, som alt ellers har tydet på de seneste måneder.



Ikke siden genforeningen mellem Øst- og Vesttyskland i 1989 har der været så meget tvivl blandt de tyske vælgere så tæt på et forbundsdagsvalg.



Knapt halvdelen eller 46 pct. ved således endnu ikke hvilket parti, de vil stemme på den 24. september, når Angela Merkels skæbne som forbundskansler skal afgøres.



Det er i hvert fald konklusionen i en ny måling som den tyske avis, Frankfurter Allgemeine Zeitung onsdag offentliggør i sin fulde længde.



For fire år siden lå tvivlen på 39 pct. og i 2009 var usikkerheden på 32 pct. i valgkampens slutfase.



Tager sejr for givet



Angela Merkels chance for fire år mere er ellers i de almindelige meningsmålinger blevet styrket i en grad, hvor mange begynder at tage hendes sejr for givet.



Her er hendes forspring måned for måned blevet udbygget til hovedkonkurrenten Martin Schulz fra det socialdemokratiske SPD.



Merkel ligger således med knapt 40 pct. mod Schulz' 25 pct. til en valgsejr.



Usikker slutspurt



Men hvis det holder stik, at 46 pct. af vælgerne faktisk er usikre på, hvor de skal sætte et kryds kan meget ske i de sidste 32 dages valgkamp, der er præget af at begge parter turnerer rundt i Tyskland for at høste vælgernes opbakning.



Andre målinger viser samtidig, at Merkel angiveligt også er markant mere populære hos hendes egne konservative vælgere i CDU, end Martin Schulz kan mønstre i sit parti.



Faktisk er hendes opbakning blandt egne vælgere oppe på 80 pct. mens blot 51 pct. af SPD-vælgerne tror på Martin Schulz.