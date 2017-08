Dansk Folkeparti vil af med lynbonus på karakterer

Dansk Folkeparti er klar til at fjerne muligheden for at gange karaktergennemsnittet fra studentereksamen med 1,08.



Det kan studenterne gøre i dag, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år, efter at de er blevet færdige.



Men nye tal viser ifølge Politiken, at unge ikke er gået hurtigere i gang, siden karakterbonussen blev indført. Det var ellers meningen.



Derfor bør ordningen afskaffes, mener uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.



Han kalder det absurd, at man med de nuværende regler kan opnå et karaktergennemsnit over 12, som egentlig er den højeste karakter på skalaen.



Også De Radikale og SF vil afskaffe bonussen.



/ritzau/