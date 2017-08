Enighed om forslag til ny ferielov, der giver nyansatte ret til ferie første år

Relateret indhold Tilføj søgeagent Beskæftigelsesministeriet

Opdateret 11.47 Alle lønmodtagere skal have ret til at holde betalt ferie allerede det første år på arbejdsmarkedet.



Sådan lyder forslaget fra Ferielovsudvalget, der præsenterer sit arbejde på et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet tirsdag.



Udvalget anbefaler, at den nye feriemodel indføres fra 2020.



Som det er nu, kan der gå op til 16 måneder, fra man begynder på arbejdsmarkedet, til man har optjent feriepenge.



Til gengæld får man en pose feriepenge med sig, når man forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Og det er uhensigtsmæssigt, forklarer udvalgets formand, forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl.



- Det er bedre med ferie, når der er brug for det. Nemlig når vi arbejder, siger han på et pressemøde.



Ferielovsudvalget består af repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere. Det blev nedsat i august 2015.



Det skete, efter at EU-Kommissionen vurderede, at de danske ferieregler var i strid med EU-retten. Ifølge EU's regler har alle lønmodtagere nemlig ret til fire ugers betalt ferie om året.



Men det har nyansatte ikke med den nuværende danske regler.



Udvalget fik til opgave at finde en løsning, der ikke koster statskassen penge. Det har været en stor udfordring, lader udvalgsformanden forstå.



Fremover skal ferien optjenes fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Mens ferien skal kunne afholdes fordelt over 16 måneder, nemlig 1. september til 31. december, lyder forslaget.



Det skal give øget fleksibilitet.



