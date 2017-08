Brexit: Briterne vil sælge produkter i EU til samme pris

Storbritanniens regering kræver, at britiske produkter, der allerede er godkendt i andre EU-lande, ikke skal koste ekstra for de britiske firmaer at sælge efter brexit.Det skriver Independent.Mandagens udmelding, hvor regeringen vil spare britiske firmaer for flere millioner pund i mulige omkostninger ved at overholde EU-landenes standarder til produktion, modsiger EU's nuværende holdning til emnet.Ifølge Independent skal det være en målsætning for regeringen, at de nuværende britiske produkter kan fortsætte uden yderligere omkostninger på markederne i EU-landene."Varer, der er placeret på det indre marked før brexit, skal kunne fortsætte med at cirkulere frit i Storbritannien og EU uden yderligere krav eller begrænsninger," står der i mandagens udmeldelse fra regeringen, skriver Independent.David Davis, der er brexit-sekretær for regeringen, udtaler, at udmeldingen skal styrke tilliden til Storbritanniens økonomiske status efter brexit."Disse udtalelser vil hjælpe med at give virksomheder og forbrugere en sikkerhed og tillid til Storbritanniens status som et økonomisk kraftcentrum, efter at vi har forladt EU," siger David Davis til Independent.EU's holdning til emnet er, at det ikke er garanteret, at britiske produkter, der allerede før brexit er godkendt til at være tilsvarende EU-standarder, er lovlige til salg i EU efter brexit.Regeringens udmelding kommer i kølvandet på en EU-leders advarsel om, at en langsom fremgang i brexit-forhandlingerne betyder, at Storbritannien ikke vil få mulighed for at begynde diskussionerne om en lukrativ ny handelsaftale i oktober, som ellers er planlagt af den britiske premierminister, Theresa May./ritzau/FINANS