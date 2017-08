Trump har skiftet holdning til militær indsats i Afghanistan

Relateret indhold Artikler

Præsident Donald Trump er vendt 180 grader i spørgsmålet om USA's langvarige militære indsats i Afghanistan.



Det siger han i en tale natten til tirsdag dansk tid.



"Mit oprindelige instinkt var at trække os ud," siger Trump i den tv-transmitterede tale fra en militærbase i Arlington, Virginia.



Men han tilføjer, at efter mange overvejelser og samtaler med rådgivere har han ændret holdning.



En hurtig tilbagetrækning af amerikanske soldater vil efterlade et "vakuum", som terrorister hurtigt vil udfylde, lyder det fra Trump.



Aktuelt har USA cirka 8400 soldater udstationeret i Afghanistan. Inden Trumps tale oplyste en kilde til Fox News, at præsidenten havde besluttet at følge en anbefaling fra Pentagon om at forstærke indsatsen med yderligere cirka 4000 soldater.



Men Trump siger, at han ikke vil "tale om antallet af soldater eller vores plan for yderligere militære aktiviteter".



Derimod definerer han succeskriteriet for indsatsen.



Trump siger, at en "sejr" i Afghanistan indebærer "angreb mod vores fjender" og "tilintetgørelse" af Islamisk Stat.



Han lover også at "knuse" al-Qaeda - en anden militær islamistisk gruppe, forhindre Taliban i at overtage magten i landet og stoppe "terrorangreb" mod amerikanere.



Mens Trump med sloganet "America First" prioriterer amerikanske interesser over alt andet, så har hans sikkerhedsrådgivere ifølge nyhedsbureauet AP advaret ham om, at de afghanske styrker er alt for svage til at klare sig uden hjælp.



Det er især vigtigt, fordi Taliban er på fremmarch, mens Islamisk Stat leder efter nye steder at få fodfæste, fordi gruppen er trængt i defensiven i Syrien og Irak, skriver AP.



Overordnet er Trumps strategi baseret på, hvordan situationen i Afghanistan udvikler sig.



"Forholdene på stedet, og ikke vilkårlige tidstabeller, vil styre vores strategi fra nu af," siger han.



Amerikanske soldater har været i Afghanistan siden terrorangrebene mod USA i september 2001.



Og ifølge Trump er hans landsmænd efter 16 år "træt af krig uden sejr".



"Jeg deler det amerikanske folks frustration. Men i sidste ende vil vi vinde," siger han.



Da den amerikanske indsats var på sit højeste under præsident Obama i 2010-11, gjorde næsten 100.000 soldater tjeneste i Afghanistan.



Konflikten er den længste, USA's militær har været involveret i.



/ritzau/