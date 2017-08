Franske Total vil videreføre aftalen om en genopbygning af Tyra-feltet i Nordsøen.Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, frygter, at den nye ejer også vil høste fordelene af Nordsø-aftalen, som kom på plads i starten af året. "Politikerne har ladet sig skræmme, hver gang de har forhandlet med Mærsk. Og Mærsk har været dygtig til at anvende et revolverdiplomati, fordi indtægterne fra Nordsø-olien har været så vigtig. Det er i sidste ende danske skatteydere, der betaler. Den kompensationsaftale, man har lavet, koster penge, og dem finder man andre steder," siger han.Mandag morgen kom det frem, at A.P. Møller-Mærsk afhænder selskabets olie- og gasforretning.Aftageren er det franske olieselskab Total, der må lægge omkring 47 milliarder kroner. Pelle Dragsted fremhæver, at Nordsø-olien er samfundets fælles ressource, og at Danmark har en lavere beskatning i forhold til nabolande.Han mener, at ordførerne, som har nikket ja til aftalen, har været bevidste om, at et salg var på vej, hvilket har været ventet i pressen længe."De partier, som var med i aftalen, må sidde med en mærkelig fornemmelse i munden. Man har forhandlet med Mærsk, og det første, Mærsk gør, er at afhænde forretningen og hente en solid fortjeneste hjem," siger Pelle Dragsted./ritzau/