Regeringen vil forlænge lukrativ skatteaftale for udlændinge

Det er et Columbus-æg, når forskerordningen udvides. Så skal højtuddannede udlændinge efter regeringens ønske nemlig have lov til at betale lavere skat i syv år mod nu i fem.



Og det kommer ikke til at koste statskassen en krone, fordi der kommer 2000 flere udenlandske specialister til landet. Det oplyser erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).



"Jeg vil give erhvervslivet bedre udenlandsk arbejdskraft. Det styrker vore virksomheders muligheder for at udvikle sig, tjene penge og få endnu flere i arbejde. Det er win-win (en gevinst) for alle," siger Brian Mikkelsen.



Forslaget om en udvidelse af forskerordningen indgår i regeringens erhvervsudspil, som snart fremlægges.



Nu kan udenlandske forskere og medarbejdere, der tjener mindst 63.700 kr. om måneden, slippe med at betale nedsat skat i fem år. Det er den ordning, som regeringen vil forlænge til syv år.



"Når jeg snakker med Novo, Mærsk, Cowi og Arla, så har de allermest brug for kvalificeret arbejdskraft. Ellers går de i stå, kan ikke udvikle deres produkter og kan ikke sælge på markedet," siger Brian Mikkelsen.



Tal fra Skatteministeriet viser, at ordningen kan forlænges i to år uden at koste det offentlige en krone. Det finansieres, hvis udlændingene betaler 27 procent i skat i stedet for 26 procent nu.



"Når vi udvider ordningen, tror vi, at der kommer 2000 flere ind. Ordningen har i dag tilknyttet 6000 personer. De kommer fra blandt andet fra England, Tyskland, Sverige og USA," siger Brian Mikkelsen.



"De bidrager til, at vore virksomheder bliver bedre og stærkere."



Ordningen giver tredobbelt gevinst. Virksomheder får dygtige ansatte. Danmark bliver rigere, og flere udenlandske eksperter får lyst til at blive boende her, mener erhvervsministeren.



"Det kan være en nøglemedarbejder, som ved alt om insulin, man bruger i Novo Nordisk, en mælkemand i Arla eller en person, der ved rigtig meget om shipping i Mærsk," siger Brian Mikkelsen.



/ritzau/