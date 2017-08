Milliardær og storinvestor trækker sig som Trump-rådgiver

Milliardæren og storinvestoren Carl Icahn har meldt sin afgang som rådgiver for USA's præsident Donald Trump. Det skriver CNN Money Carl Icahn, der annoncerede sin beslutning fredag, har rådgivet Donald Trump om finansiel regulering siden januar.Ifølge en meddelelse trækker Carl Icahn sig, fordi han ikke vil have, at "partiske skænderier og mundhuggeri om hans rolle på nogen måde skal påvirke Trump-regeringen negativt".Demokraterne har, ifølge CNN Money, kritiseret Carl Icahn for, at hans rådgiverrolle har skabt interessekonflikter, da han ikke formelt har fået et job i regeringen og dermed stadig driver sine virksomheder."Modsat insinuationerne fra en håndfuld demokratiske kritikere, har jeg aldrig haft adgang til ikke-offentlig information eller haft fordele af min position. Derudover mener jeg ikke, at min rolle skaber interessekonflikter," skriver Carl Icahn i en meddelelse.