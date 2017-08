Regeringen vil afskaffe skat på fri telefon

Regeringen vil som led i den kommende skattereform afskaffe beskatningen af fri telefon. Det skriver BT.



"Vi gør det, fordi det skal være nemmere og billigere at være dansker," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) til BT.



"Det er lidt skørt, at mange mennesker går rundt med to telefoner, en til arbejde og en til privat, fordi de ikke ønsker at blive beskattet af deres arbejdstelefon."



Han mener, at ordningen stammer fra en tid, hvor det var "mere eksklusivt" at få en telefon stillet til rådighed.



"På denne måde tilpasser vi skattereglerne til nutiden, til glæde for en halv million danskere," siger ministeren til BT.



Måske vil endnu flere få glæde af ordningen, hvis de kan få deres arbejdsgiver til at stille en telefon til rådighed, når de ikke længere skal betale skat af den, vurderer han.



Simon Emil Ammitzbøll forventer, at regeringen fremlægger sit skatteudspil i sin helhed i løbet af få dage. Det sker formentlig samtidig med den årlige præsentation af regeringens forslag til finanslov.



Ifølge LA-formand, udenrigsminister Anders Samuelsen bliver der tale om en "historisk stor skattereform".



Efter de gældende regler bliver 480.000 lønmodtagere beskattet af fri telefon af et samlet beløb på 1,1 milliarder kroner årligt.



En lønmodtager, der får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, og dermed kan bruge den privat, betaler skat af 2.700 kroner i 2017.



Skattelettelsen svarer således til det halve, altså 1.350 kr.



Skatten på fri telefon blev indført af Thorning-regeringen i forbindelse med finansloven for 2012 og erstattede multimedieskatten.



Man forventede dengang, at 130.000 fremover ville være berørt af skatten.



Man betaler i dag også skat af fri internet, hvis det er stillet til rådighed af ens arbejdsgiver og man fra hjemmet ikke har adgang til firmaets intranet. Denne skat har regeringen dog ikke umiddelbart planer om at afskaffe.



/ritzau/