Trump om færdig chefstrateg: Han vil gøre det godt på Breitbart

Den tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus, Steve Bannon, vil gøre det godt på det ultrakonservative og nationalistiske onlinemedie Breitbart News.



Det skriver Donald Trump på Twitter, efter at Bannon fredag var færdig som den amerikanske præsidents toprådgiver.



"Steve Bannon vil være en hård og klog ny stemme på Breitbart News ... måske endda bedre end nogensinde før. Fake News (falske nyheder, red.) har brug for konkurrencen."



Bannon forlod Breitbart News i august sidste år, da han blev ansat som chef for Donald Trumps valgkampagne.



Herefter blev han udnævnt som Trumps chefstrateg og fik en magtfuld plads i Det Hvide Hus.



Her markerede han sig hurtigt, da han kort efter præsidentens indsættelse i januar kaldte pressen for "oppositionspartiet".



Her var han en omstridt skikkelse. Flere moderate republikanere brød sig ikke om ham, ligesom hverken præsident Trumps datter Ivanka Trump eller hendes mand, seniorrådgiver Jared Kushner, kunne lide ham.



Alligevel nåede Bannon at få sin indflydelse igennem på en række markante områder.



Han regnes blandt andet som manden bag det omstridte indrejseforbud samt USA's udtræden af klimaaftalen fra Paris.



Samtidig tilhører den såkaldte "alt-right"-bevægelse inden for amerikansk politik, der består af meget konservative, hvide nationalister.



På det seneste havde der - trods Bannons magtfulde position - været mange spekulationer om hans fremtid.



Tirsdag sagde Donald Trump under et pressemøde, at "vi ser, hvad der kommer til at ske med Hr. Bannon."



Det skete, efter at præsidenten selv var kommet i unåde blandt sine partifæller for at insistere på, at "begge sider bar skylden" i forbindelse med uroligheder under en demonstration i Virginia.



Nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og tilhængere af hvidt overherredømme protesterede mod planer om at fjerne en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee.



De blev mødt af moddemonstranter, der aktionerede imod racisme.



Grupperne stødte sammen i gadekampe, inden en bil torpederede moddemonstranterne.



Angrebet, som en 20-årig formodet nazisympatisør mistænkes for at stå bag, kostede en kvinde livet. Derudover blev 19 såret.



Trumps udtalelser fik flere til at kræve Bannons afgang.



Selv har den tidligere chefstrateg lovet at han vil gå i krig for præsidenten uden for Det Hvide Hus.



"Lad mig gøre det klart. Jeg forlader Det Hvide Hus og går i krig for Trump imod hans modstandere på Capitol Hill, i medierne og i erhvervslivet i USA," har han sagt i et interview med Bloomberg News.



Allerede fredag kommenterede Trump sin chefstrategs exit.



"Jeg vil gerne takke Steve Bannon for hans service. Han blev en del af kampagnen under min valgkamp med Crooked (uærlige, red.) Hillary Clinton - det var godt! Tak, S," skrev han på Twitter.



