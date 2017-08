Løkke efter angreb: Vi gør de dansk byer mere sikre

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan ikke give en garanti for, at Danmark bliver forskånet for angreb, som senest har ramt Barcelona.



Statsministeren kan kun garantere, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt for at forhindre det.



- Vi skal aldrig nogensinde acceptere, at det bare kan ske. Men jeg er også nødt til åbent at sige, at der ikke gives garantier. For oddsene er ulige fordelt.



- Vores tjenester skal være dygtige til hver gang at tage ting i opløbet. Den sindssyge, kriminelle, afstumpede eller formørkede person, der vil sætte sig ind i en bil og køre folk ned, skal være heldig en gang.



- Så garantier gives ikke. Men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at tage ting i opløbet, siger Lars Løkke Rasmussen.



Han peger på, at både politi og efterretningstjenesterne er blevet oprustet. Der er igangsat et arbejde med at forhindre lastbiler i at køre ind gennem eksempelvis Strøget i København. Også i andre danske byer opgraderer myndighederne terrorsikringen.



Samtidig bidrager Danmark også internationalt til koalition mod Islamisk Stat.



- Så vi gør alt, hvad vi kan. Men hverken jeg eller mine politiske kolleger på Christiansborg kan garantere, at noget sådant ikke kunne ske i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/