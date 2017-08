De Radikale vil gøre op med såkaldte ghetto-skoler. Det skal ske ved at flytte eleverne rundt for at sikre, at alle skoler i et lokalområde har nogenlunde lige mange elever med indvandrerbaggrund.



De Radikale stiller krav om reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. Partiet ønsker blandt andet at sænke den såkaldte beløbsgrænse for, hvornår man kan komme til Danmark og arbejde.



De Radikale ønsker fortsat at gå i regering med Socialdemokratiet efter næste valg, selv om de to partier står stadig længere væk fra hinanden i både udlændingepolitikken og den økonomiske politik.



/ritzau/