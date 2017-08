Præsident Donald Trump angriber torsdag på Twitter et medlem af sit eget republikanske parti, som har taget kraftigt afstand fra hans kommentarer til sammenstød mellem højrenationalister og demonstranter.



Trump skriver, at han ikke har draget en "moralsk sammenligning" mellem hvide hadgrupper og demonstranter i Charlottesville.



Han kalder den republikanske senator Lindsey Graham "en modbydelig løgner". Det er en reaktion på en kommentar fra Graham onsdag.



Her konstaterede Graham, at Trump på et pressemøde i Trump Tower i New York tirsdag havde gjort de to grupper, der stødte sammen i Charlottesville i staten Virginia lige skyldige.



Senatoren bad Trump om at bruge kræfterne på at hele et splittet Amerika i stedet.



En 32-årig kvinde blev dræbt under urolighederne og 19 såret, da en højrenationalist kørte sin bil ind i demonstranterne i Charlottesville.



De højrenationale i Charlottesville omfattede nynazister, medlemmer Ku Klux Klan og andre racistiske grupper.



/ritzau/