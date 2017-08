Oversvømmelsesplagede boligejere skal kunne få ny grund

Boligejere, der igen og igen får oversvømmet deres huse, skal kunne få penge til en ny byggegrund af forsikringen.



Sådan lyder et forslag fra regeringen, der ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dialog med forsikringsbranchen.



"Det er en bedre investering for samfundet. Og så er det til gavn for borgerne, som ikke hele tiden oplever, at hans eller hendes hus bliver oversvømmet," siger Brian Mikkelsen.



Forslaget er bare et af en større pakke af nye initiativer, der skal sikre Danmark bedre mod de oversvømmelser, som regeringen forventer, at der bliver flere af i de kommende år.



Blandt andet skal det være lettere at få lov at sikre sin ejendom med såkaldt hård kystsikring. Og ansøgningerne skal behandles hurtigere end i dag.



Det skal fortsat være de enkelte lodsejeres ansvar at beskytte deres ejendom, understreger Brian Mikkelsen.



"Nu får man mulighed for det. Det har man ikke haft tidligere. Man har oplevet alt for mange borgere stå magtesløse og ikke kunne beskytte deres ejendom, som bare kunne falde i vandet."



