En militær løsning på den nordkoreanske rakettrussel ville være "forfærdende". Det siger den øverste officer i USA's hær, Joseph Danford.



Men det er "umuligt at forestille sig", at man vil tillade Nordkorea at opbygge en evne til atomangreb på USA, konstaterer han.



Danford, der leder den amerikanske generalstab, var torsdag på besøg i Kina.



Her fortalte han journalister, at præsident Donald Trump direkte har "fortalt os at finde troværdige og duelige militære muligheder, og det er præcis, hvad vi gør".



Det var et svar på spørgsmål om udtalelser fra Trumps rådgiver Steve Bannon.



Bannon sagde onsdag i et interview, at der ikke findes nogen militære løsninger på den trussel, som Nordkorea og dets atomare ambitioner udgør.



Præsident Trump har ellers ikke udelukket et angreb - tilsyneladende. Han truede for få uger siden med at udløse "bål og brand", hvis Nordkorea fortsætter sit raket- og atomprogram.



