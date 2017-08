Tyskland tilslutter sig Danmarks kamp for børnechecken

Relateret indhold Artikler

Tyskland melder sig på Danmarks side i kampen for børnechecken.



Danmark har længe arbejdet for at ændre EU's regler, så det bliver muligt at sænke ydelsen, hvis modtagerens børn bor i udlandet, hvor det er billigere at leve end i Danmark.



Ud over Angela Merkels regering bakker Østrig og Irland nu Danmarks krav op. Det skriver Jyllands-Posten.



"Danmark har i lang tid stået alene med denne kamp, men vi får flere og flere allierede. Nu har vi fået Tyskland fuldtonet med, så det er ikke bare mindre lande," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen.



Han har sammen men med sine tre ministerkolleger sendt kravet formelt til EU-Kommissionen.



"Vi vil sikre ret og rimelighed. Vi skal ikke have et system, hvor man sender eksempelvis danske børnepenge til Polen eller Rumænien, hvor købekraften er en helt anden," siger Troels Lund Poulsen.



Han mener, at den slags "eksport af velfærdsydelser" ødelægger opbakningen til EU.



Sidste år præsenterede EU-Kommissionen et forslag til nye regler for sociale ydelser i EU og afviste her den såkaldte indeksregulering af børnechecken.



Den sag drejer sig om "peanuts", sagde kommissær Marianne Thyssen. Hun fandt det mest rimeligt, at dem, der betaler det samme i skat, også får de samme ydelser udbetalt.



Og den holdning fastholder kommissionen.



"Det er fair og sund fornuft, at man får samme goder, når man betaler samme bidrag," siger en talsmand.



De fire regeringer kan også se frem til hård modstand især fra Østeuropa, der ser kravet som udtryk for "diskrimination og imod EU's regler", siger en EU-diplomat.



Skatteministeriet har beregnet, at cirka 5000 danske børnechecks blev sendt til andre EU-lande i 2013 til en pris af 88 mio. kroner.



ATP og Udbetaling Danmark har anslået, at tallet i 2015 var omkring 10.000 børnechecks.



Leveomkostningerne i eksempelvis Bulgarien er ifølge Jyllands-Posten omkring en tredjedel af de danske.



/ritzau/