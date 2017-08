Carl Holsts brug af skattekroner skal undersøges igen

Relateret indhold Artikler

Forretningsudvalget i Region Syddanmark har igangsat endnu en undersøgelse af Carl Holsts (V) brug af offentlige midler som regionsrådsformand. Det skriver tv2.dk.



Afgørelsen har bølget frem og tilbage i Region Syddanmark, men nu har regionens forretningsudvalg besluttet at få undersøgt, om Carl Holst misbrugte offentlige midler i sin tid som formand for Region Syddanmark.



Derfor åbnes sagen om Carl Holst endnu en gang.



Beslutningen er truffet, efter at Ankestyrelsen 1. august gav tilladelse til endnu en undersøgelse af den tidligere regionsrådsformand.



Dermed kan regionen lovligt betale for, at eksterne advokater undersøger, om der er grundlag for at rejse en erstatningssag mod ham.



Tidligere har både et eksternt advokatfirma, politiet, Rigsadvokaten og Region Syddanmarks egne jurister undersøgt sagen.



Det har flere medlemmer i forretningsudvalget fundet utilstrækkeligt, og derfor igangsættes endnu en ny undersøgelse.



Det er Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Konservative, der har ønsket undersøgelsen.



Den skal blandt andet vise, om Carl Holst brugte en regionsansat i sin personlige valgkamp og dermed brød reglerne.



Det forventes, at den nye rapport præsenteres for regionen om en måned.



/ritzau/