Når briterne forlader EU, så har regeringen i London ikke planer om at skulle se pas fra folk, der krydser grænsen mellem Irland og Nordirland.



Det fremgår af en erklæring fra regeringen i London.



Her hedder det, at man fra britisk side ønsker at opretholde en tidligere aftale (CTA), som sikrer fri bevægelighed mellem Storbritannien og Irland for britiske og irske borgere.



Den betyder også, at der ikke er nogen skilte til at markere grænsen.



Nordirland er en britisk provins, og grænsen til Irland er den eneste landegrænse, som Storbritannien har til noget andet EU-land.



"Dette betyder, at der ikke er nogen paskontrol for britiske og irske borgere, der rejser inden for CTA, og der bliver ikke tale om indvandringskontrol mellem Nordirland og Irland," lyder det i dokumentet.



Det er et af de dokumenter, som regeringen vil fremlægge forud for forhandlinger med EU om udtræden af fællesskabet.



EU har meddelt, at tre spørgsmål skal løses, inden de reelle skilsmisseforhandlinger kan gå i gang.



Der skal findes en løsning på, hvad der skal ske ved grænsen mellem Nordirland og Irland.



Der skal findes en løsning for de cirka 3,5 millioner EU-borgere, der arbejder og bor i Storbritannien. Endelig skal Storbritannien indvilge i at betale, hvad det skylder EU. Det kan være et beløb op til 100 milliarder euro, vurderer blandt andet Financial Times.



Et lille flertal af briterne besluttede i juni sidste år ved en folkeafstemning at forlade EU. Det ventes at ske i marts 2019.



/ritzau/Reuters