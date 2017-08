Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske detailvirksomhed Target opjusterer sine forventninger til 2017, efter at omsætningen i andet kvartal var bedre end ventet blandt analytikere.



Det skriver Bloomberg News.



Resultatet giver medvind til den strategi, CEO Brian Cornell i februar annoncerede efter længere tids pres på det amerikanske marked, som også den danske smykkekoncern Pandora har lidt under.



Strategien indebærer renovering af butikker, nye små butikker i byer og hurtigere online levering, efter at den konkurrerende lavpriskæde Wal-Mart har presset prisen, og onlinevirksomheden Amazon har styrket sit udbud inden for tøj og kosmetik, hvilket har været blandt Targets store salgsområder.



Kursen på Target-aktien stiger onsdag middag med 4,9 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS