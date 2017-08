Mindre og yngre fiskere skal have en chance for at komme ind i fiskerierhvervet.



Med den begrundelse ønsker Socialdemokratiet en politisk pakke, der skal tilbagerulle den koncentration af fiskekvoter, som en rapport fra Rigsrevisionen har afdækket.



Koncentrationen er sket i strid med det, et politisk flertal har ønsket, og Rigsrevisionen retter en skarp kritik af forvaltningen af området.



Derfor er der også brug for en helt ny indretning af forvaltningen, mener S. Partiet ønsker blandt andet et kvoteregister, årlige afrapporteringer til Folketinget og månedlige samråd med den ansvarlige minister.



Samtidig vil partiet nedlægge et udvalg ved navn Erhvervsfiskeriudvalget. Her mødes embedsmænd og fiskere, og udvalget har ifølge rapporten været centralt i de løbende ændringer af reglerne, der er sket gennem årene.



Regelændringer, der har været medvirkende til, at Miljø- og Fødevareministeriet ifølge Rigsrevisionen ikke har haft styr på, om Folketingets hensigter med lovgivningen blev efterlevet.



Folketingets fiskeriordfører mødes med den nye minister for området, Karen Ellemann (V), senere onsdag eftermiddag.



/ritzau/