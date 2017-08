I Region Hovedstaden kæmper man for tiden med at få det nye it-system Sundhedsplatformen til at fungere efter hensigten.



Den kamp har man tilsyneladende ikke lyst til at tage i Region Syddanmark.



Her har man netop afsluttet en prækvalifikation for det kommende elektroniske patientjournalsystem.



Her er amerikanske Epic, der står for Sundhedsplatformen sammen med danske NNIT, ikke blandt de tre leverandører, som skal kæmpe om at vinde det endelige udbud.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen.



I Region Hovedstaden har der været store forventninger til Sundhedsplatformen, som blandt andet skulle bidrage med besparelser for 102 millioner kroner i budgettet for 2018.



Men systemet har været behæftet med flere alvorlige fejl, som har betydet lange ventetider på akutafdelingerne, ligesom det har været umuligt at holde snor i flere hundrede patienters kræftforløb.



Region Sjælland forventer at tage systemet i brug til november.



/ritzau/