Alternativet rokerer på posterne i partitoppen

Alternativet rokerer rundt i partitoppen.



Carolina Magdalene Maier overtager rollen som politisk ordfører fra Rasmus Nordqvist.



Samtidig bliver René Gade, der ellers ikke genopstiller ved næste folketingsvalg, partiets nye gruppeformand efter Josephine Fock.



Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er tilfreds med rokaderne.



- Da vi blev valgt ind i 2015, trådte jeg bevidst i baggrunden for at give mere plads til de næste i rækken. Dermed ser jeg det som meget naturligt - i hvert fald hos os - at fortsætte med den logik.



- Og at det nu bliver René Gade og Carolina Magdalene Maier, der på hver sin måde har været meget markante både udadtil og indadtil, er jeg meget glad for, siger Uffe Elbæk i en pressemeddelelse.



Josephine Fock, der var med til at stifte partiet, giver gruppeformand-posten videre for at fokusere på Alternativets nye projekt, De Tre Bundlinjer, der omhandler den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje.



Hun bliver også ordfører for Frisætning i det Offentlige, der fokuserer på unødigt bureaukrati og mangel på tillid til kommuner og ansatte.



René Gade forsikrer, at der ikke ligger intern splid eller uro bag rokaden:



- Der vil altid være forskellige holdninger i en folketingsgruppe, sådan skal det være, og vi har altid haft grundige diskussioner.



- Men vi rykker rundt for at stille os bedst muligt frem mod kommunal-, regions- og folketingsvalget, så vi hver især kan bruge vores kompetencer og ordførerskaber bedst muligt for Alternativet.



Adspurgt om det ikke er lidt usædvanligt at få en tung og central post, når man ikke genopstiller, svarer René Gade:



- Jeg har aldrig haft et mere spændende job, end jeg har her hos Alternativet på Christiansborg. Jeg har hele tiden sagt, at jeg kun ville være her i en kortere periode – og det er blevet respekteret.



- Det var en enig gruppe og tidligere ledelse, der bad mig om at blive gruppeformand. Så jeg knokler ufortrødent videre.



Carolina Magdalena Maier erklærer sig også ydmyg og taknemmelig over, at folketingsgruppen har peget på hende som Rasmus Nordqvists arvtager.



- Mit politiske ordførerskab kommer ikke til at adskille sig fra Rasmus' i forhold til det indholdsmæssige. Men jeg er en anden person, så min stil bliver givetvis lidt anderledes.



- Jeg kaster mig ud i det med stor ydmyghed - og så har jeg en del at læse op på her i starten.



Rasmus Nordqvist skal som klimaordfører hellige sig Alternativets kamp for klimaet.



