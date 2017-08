Regering tjekker førtidspension efter kommunal kritik

Relateret indhold Artikler

Regeringen gennemgår reformen af førtidspension.



Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



Det sker, efter at de seks største kommuner i et brev har kritiseret lovgivningen bag førtidspensionen for at være for stram.



- Overordnet set er det en god reform. Men det bekymrer mig, hvorfor det er så svært at få tilkendt en førtidspension i København i forhold til Odense eller Aarhus, siger Troels Lund Poulsen.



Han drøftede tirsdag kommunal kritik af førtidspensionen med Københavns borgmester Anna Mee Allerslev (R), som har ansvar for beskæftigelse.



Københavns Kommune tjekker sin praksis med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oplyser ministeren.



Lovgivningen bag førtidspensionsreformen er "simpelthen for stram". Det skriver seks politikere fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers til ministeren.



- I den evaluering, som vi starter i 2018, kan der være behov for præcisering og justering, som vil kræve en lovændring, siger Troels Lund Poulsen.



De seks kommuner mener, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet. Borgerne må klare hårde dokumentationskrav for at få førtidspension. Sagsbehandlingen "kan tage årevis", skriver de.



Derfor ønsker de loven ændret.



I København fik 322 personer sidste år førtidspension. Det er 0,07 procent af alle 16-66-årige. I Odense var det 386 personer (0,28 procent), i Aalborg 249 personer (0,17 procent) og 379 personer i Aarhus (0,16 procent).



Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.



Loven blev i 2012 gennemført af Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister og et bredt flertal. Loven gjorde det næsten umuligt at få førtidspension for borgere under 40 år.



Spørgsmål: - Gik I for langt?



- Overordnet set var det en god reform. Men der kan være nogle børnesygdomme, som man ikke har været gode nok til at håndtere, siger Troels Lund Poulsen.



/ritzau/