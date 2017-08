LA går imod regeringens linje: Lovlig hash vil løse bandekonflikten

Relateret indhold Artikler

Den ophedede bandekonflikt bunder i en kamp om at styre hashmarkedet.



Det mener integrations- og udlændingeordfører for Liberal Alliance Laura Lindahl, der ønsker at løse problemet ved at legalisere hash.



"Banderne kæmper om det kriminelle hashmarked, og hvis vi legaliserer hash, har de ikke noget at kæmpe om," siger Laura Lindahl til Ritzau.



"På den måde kan man bekæmpe den her bandekriminalitet. Det er ret åbenlyst," siger hun.



Forslaget går imod regeringens linje, og Konservatives sundhedsordfører, Brigitte Jerkel, afviser blankt at støtte op om det.



"Det er ikke løsningen. Den vej, som justitsministeren har lagt, er den rigtige. Jeg mener bestemt, at det er forkert, når Liberal Alliance siger, at der ikke er blevet gjort nok, og at det er løsningen," siger hun.



Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, forudser, at det vil gå med legaliseringsdrømmen, som det gik med topskattekravet. Et krav, som LA netop har måttet opgive.



"Jeg håber og tror da, at regeringen banker det ned. Det har i hvert fald ingen gang på jord med vores mandater," siger han til Jyllands-Posten.



Et flertal i Københavns Kommune har i en årrække ønsket at sælge hash fra kommunale butikker for at fjerne de kriminelle banders eksistensgrundlag.



På et pressemøde fredag fremlagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) 12 nye initiativer, som skal indgå i bekæmpelsen af bandekriminalitet.



Blandt andet vil regeringen afsætte 60 millioner kroner årligt til at ansætte 50 nye medarbejdere i politiet.



"Papes initiativer er fremragende og gode på den korte bane. Men på den lange bane, hvis vi vil have stoppet det her, så skal vi altså have legaliseret hash," siger Laura Lindahl.



/ritzau/