Kim Jong-un: Vi afventer yankeernes tåbelige opførsel

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er blevet orienteret om sin hærs planer om at sende mellemdistancemissiler mod den amerikanske stillehavsø Guam.



Det oplyser det nordkoreanske statsmedie, KCNA.



Kim Jong-un vil afvente USA's næste træk, før han tager stilling til et eventuelt angreb.



Den nordkoreanske leder "vil afvente den tåbelige og dumme opførsel fra yankeerne (amerikanerne, red.) lidt endnu, før han beslutter sig for at give ordre til missiltesten", skriver KCNA ifølge nyhedsbureauet AP.



Kim Jong-un siger yderligere, at Nordkorea vil gennemføre sin plan, hvis "yankeerne fortsætter med deres yderst farlige og hensynsløse handlinger på den koreanske halvø og i nærområdet".



I sidste uge var meldingen fra Pyongyang, at hæren var i færd med at færdiggøre planerne for et angreb mod Guam.



Hæren lovede at orientere Kim Jong-un om detaljerne i planen og dernæst afvente lederens ordre.



Lederen har "brugt lang tid på at gennemlæse planerne" og "diskuteret dem" med sine generaler mandag, oplyser KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.



Det skete på en inspektion på kommandocentralen, hvorfra missilerne i givet fald vil blive affyret.



Samtidig opfordrer han USA til at træde varsomt, hvis stormagten vil undgå en "farlig militærkonflikt", skriver nyhedsbureauet Reuters.



Nordkorea er klar til at angribe på ethvert givent tidspunkt, oplyser KCNA.



Guam huser blandt andet USA's militære base Anderson Air Force Base.



Truslerne har føget hen over Stillehavet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og det nordkoreanske styre.



USA's præsident, Donald Trump, truede i sidste uge med alvorlige konsekvenser, hvis styret fortsatte sine provokationer.



"De vil blive mødt med bål og brand, som verden aldrig har oplevet det før," sagde præsidenten.



Sydkorea og USA har siden forsøgt at nedtone risikoen for en væbnet konflikt i regionen.



Mandagens besøg på den nordkoreanske base var Kim Jong-uns første officielle optræden i omkring to uger.



Ifølge KCNA har den nordkoreanske leder givet ordre om, at hæren skal holde sig klar til at angribe, rapporterer KCNA.



/ritzau/