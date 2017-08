S vil give de offentligt ansatte friere tøjler

De enkelte institutioner i det offentlige skal have flerårige budgetter, der giver mulighed for en langsigtet planlægning.



Og et eventuelt overskud ved at planlægge og effektivisere på en god og klog måde skal komme de enkelte institutioner til gode - ikke kommunekassen.



Det er budskabet fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Randers.



"Vi har mødt alt for mange medarbejdere i vores velfærdssamfund, som synes, at de bruger tid på de forkerte opgaver. Altså bruger for meget tid bag skriveborde og computere på at dokumentere ting, der ikke bliver brugt til noget," siger Mette Frederiksen.



"Sagt med nogle andre ord: Der er kommet for meget bureaukrati og for lidt tid til det borgernære. Flere offentlige institutioner skal have lov til at have flerårige budgetter. Det er for kortsigtet at arbejde et år ad gangen. Når medarbejdere får gode idéer, vil det typisk være sådan, at den merværdi, der bliver skabt, skal tilbage i kommunekassen. Men vi tror, det vil være godt at sige, at det skal komme dem selv til gode," siger hun.



Udspillet kommer med 100 dage til kommunal- og regionsvalget. Og de markerer, at Mette Frederiksen resten af ugen er på kommunalvalgsturné i hele landet.



De to meldinger fra S-formanden er desuden de første skridt i "fingrene væk"-reformen. Den annoncerede Mette Frederiksen sidste år ved partiets kongres.



Hos fagforbundet FOA er der ros til den socialdemokratiske udmelding. I en pressemeddelelse siger formand Dennis Kristensen:



"Det er direkte skadeligt, at de offentligt ansatte bruger så megen tid på at registrere og dokumentere. Specielt i en tid, hvor vi er så pressede af nedskæringer i den offentlige sektor. Vi vil helst bruge tiden på det, som det handler om: patienten, beboeren og så videre. Vi skal have friheden til at koncentrere os om vores faglighed, det er jo derfor folk har valgt det arbejde, de har. Derfor er vi glade for Socialdemokratiets udspil," siger Dennis Christensen.



/ritzau/