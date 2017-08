Dansk Folkeparti gafler titusinder af vælgere fra S og V

Dansk Folkeparti gafler vælgere i stor stil fra Socialdemokraterne og Venstre og er dermed ved at levere et vist comeback efter sidste efterårs massive vælgerlussing.Det skriver netmediet Altinget, der har fået professor Kasper Møller Hansen til at lave en analyse af vælgervandringer på baggrund af 11.000 Gallup-interviews. Dansk Folkepartis vælgere flygtede i stor stil sidste efterår efter sagerne om pengemisbrug i EU-fondene MELD og FELD. En sag, der også sendte DF's vælgermagnet Morten Messerschmidt ned med stress efter alle anklagerne.140.000 vælgere forlod DF til fordel for især Socialdemokratiet og Venstre. Men DF har ifølge analysen hentet næsten alle 21.000 vælgere, der gik til Venstre, retur i DF-folden.Og ud af 40.000 DF-vælgere, der gik over til Socialdemokraterne, er omkring 16.000 nu vandret tilbage til Kristian Thulesen Dahl og co.Dansk Folkeparti, der er støtteparti for VLAK-regeringen, har dette forår kørt et tæt parløb med Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen - og har blandt andet fået sendt regeringens planer om højere pensionsalder og lavere topskat i syltekrukken.DF står til 18,2 pct. af stemmerne, viser Altingets gennemsnit af meningsmålinger - klart bedre end de 14,8 pct. sidste efterår, men dog stadig et stykke under valgresultatet fra 2015, hvor DF høstede 21,1 pct. af vælgernes krydser.