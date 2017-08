Minister genovervejer udskældt ny solcellemodel

Relateret indhold Artikler

82.000 solcelleejere stod til at få en ekstraregning fra og med næste år med et forslag til en ny afregningsmetode, som den offentlige virksomhed Energinet har foreslået.



Men nu har energiminister Lars Christian Lilleholt (V) indvilget i at få kigget på, om modellen kan skrues anderledes sammen.



Det skriver Jyllands-Postens netmedie finans.dk.



- Energinet har foreslået en model, der har ført til kraftig reaktion hos solcelleejerne.



- Det har jeg registreret mig. Og på den baggrund har jeg bedt Energinet og ministeriet om at få alternative modeller på bordet.



- Jeg vil gerne se på mulighederne for at hjælpe gruppen af solcelleejere, som er kommet i klemme på den måde, der afregnes på, siger ministeren.



De mange solcelleejere blev i 2012 lovet, at de kunne sælge den overskydende elektricitet fra deres anlæg de kommende 20 år via årsafregning, hvor hver kilowatt-time er lige meget værd.



Den nye metode tager udgangspunkt i en timemodel, hvor salgsprisen på en kilowatt-time afhænger af markedsprisen på det tidspunkt, hvor den bliver produceret.



Det vil alt andet lige betyde lavere afregningspriser for solcelleejerne.



Energinet mener, at den nye afregningsmodel vil betyde et tab på mellem 200 og 500 kroner om året for en typisk solcelleejer. De beregninger er Dansk Solcelleforening dog ikke enig i.



/ritzau/