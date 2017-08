Overblik: Sådan blev LA trumfet i ultimativt krav om topskattelettelser

Topskatten skabte sidste efterår et voldsomt drama i dansk politik. Liberal Alliance stillede ultimative krav til regeringen om at sænke topskatten, mens Dansk Folkeparti nægtede.



Fredag må Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, erkende, at topskatten heller ikke kommer i spil ved efterårets skatteforhandlinger.



Læs om forløbet her:



- Da Liberal Alliance var støtteparti for Venstre-regeringen, stillede partiet et ultimativt krav. Topskatten skulle lettes med fem procentpoint fra 15 til 10 procent. Ellers ville partiet vælte V-regeringen, lød truslen dengang.



- Anders Samuelsen kom med sit ultimative krav, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde sin 2025-plan i august sidste år.



- Men Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, havde også et ultimatum. Partiet udelukkede at være med til at sænke topskatten med fem procentpoint.



- Forhandlingsforløbet om Venstre-regeringens stort anlagte 2025-plan kom aldrig for alvor i gang, og debatten endte med, at Liberal Alliance måtte opgive sit ultimative krav mod at blive en del af regeringen.



- Anders Samuelsen havde ellers gjort meget klart, at der ikke var noget i verden, der kunne få ham til at droppe sit ultimative krav.



- Alligevel nedtonende den nye VLAK-regering, som blev præsenteret i november 2016, i sit regeringsgrundlag retorikken omkring topskatten.



- I regeringsgrundlaget står der, at man markant vil mindske antallet af danskere, der betaler topskat.



- Forud for regeringens kommende skatteudspil erkender Anders Samuelsen dog fredag, at der ikke bliver nogle lettelser af topskatten i denne omgang.



- Dermed må regeringen opgive at få gennemført en del af det grundlag, som de tre partier Venstre, Liberal Alliance og De Konservative dannede regering efter.



Kilder: Ritzau og DR.



/ritzau/