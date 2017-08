USA's præsident, Donald Trump, der ellers er kendt for sine kontante udtalelser, får nu kritik fra sine egne partifæller for ikke at udtrykke sig direkte nok.



Det er lørdagens angreb i byen Charlottesville, hvor en mand i høj fart kørte ind i en gruppe, der demonstrerede mod højrenationalister, nynazister og medlemmer af Ku Klux Klan, som har fået kritikerne på banen.



En 32-årig kvinde mistede livet, og mindst 30 personer blev såret i angrebet, som præsidenten senere kommenterede på med ordene:



"Vi fordømmer på det kraftigste denne frygtelige fremvisning af had, snæversynethed og vold fra mange sider," sagde han og gentog:



"Fra mange sider."



Partifæller tweeter løs



Den formulering har fået flere medlemmer af Donald Trumps eget parti til tasterne på Twitter.



"Tilhængere af hvidt overherredømme, nynazister og antisemitter er modsætningen af vores amerikanske værdier. Der er ikke andre "sider" af had og snæversynethed," skriver Ileana Ros-Lehtinen, der er valgt ind i Repræsentanternes Hus for delstaten Florida.



Og den republikanske senator Marco Rubio, der også er valgt ind for Florida, skriver:



"Meget vigtigt for nationen at høre Potus (USA's præsident, red.) beskrive hændelserne i Charlottesville, som hvad de er: et terrorangreb udført af tilhængere af hvidt overherredømme."



Også republikaneren Cory Gardner, der er medlem af Senatet for delstaten Colorado, mener, at Donald Trump burde have talt mere direkte til det amerikanske folk.



"Hr. Præsident, vi må kalde det onde ved navn. Det her var tilhængere af hvidt overherredømme, og det her var indenlandsk terror," skriver han på Twitter.