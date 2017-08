Den politiske sæson er netop skudt i gang med en række sommergruppemøder i denne uge.



Blandt andet har regeringspartiet Venstre og støttepartiet Dansk Folkepartiet haft sommergruppemøde i ugens løb.



Og statsministerminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kan glæde sig over den seneste meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau.



Den viser nemlig et knebent flertal til blå blok, som står til 50,2 procent af stemmerne. Rød blok anført af Socialdemokratiet står til 49,8 procent af stemmerne. I månedsvis har det været omvendt.



Reelt er der dog tale om dødt løb mellem blokkene.



Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i målingen, der er lavet fra 7. til 12. august, er på +/-2,7 procentpoint. Målingen baserer sig på telefoninterview med 1019 repræsentativt udvalgte personer.



Tilbagegang til både Venstre og DF



Både Venstre og DF står ellers til tilbagegang sammenlignet med folketingsvalget i 2015.



Venstre står til 18,9 procent af stemmerne, og det er en tilbagegang på 0,6 procentpoint.



Dansk Folkeparti, som ved valget i juni 2015 blev blå bloks største parti, står i den seneste måling til 17,6 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 3,5 procentpoint.



Netop DF har de seneste måneder haft et anstrengt forhold til regeringen. Først med V-regeringen og det seneste halve års tid med VLAK-regeringen.



Degradering af minister kan være godt



Men med statsminister Løkkes degradering af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) samt DF's nej til S-formand Mette Frederiksens velfærdsalliance venter der måske bedre tider forude i blå blok.



Det sagde Thulesen Dahl tidligere på ugen. De seneste måneder har DF især været utilfreds med Esben Lunde Larsens håndtering af fiskeriområdet. Det har ministeren nu mistet.



"Når der er en situation som den med Esben Lunde Larsen, så belaster det hele samarbejdsklimaet. Nu har statsministeren truffet en beslutning, som letter den situation. Det er rigtig godt," sagde Thulesen Dahl.



Sommergruppemøderne fortsætter søndag med SF. Partiet står til 4,7 procent af stemmerne. En fremgang på 0,5 procentpoint sammenlignet med det seneste folketingsvalg.