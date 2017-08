DF: Uansvarligt af regeringen at ansætte flygtninge

Siden IGU-ordningen for et år siden indførte særlige flygtningejob med lavere løn, har de 19 ministerier i alt ansat 65 flygtninge. Deres egen målsætning lød ellers på mellem 266 og 312.



Mens ministerierne kritiseres for at sende et dårligt signal til andre arbejdsgivere, mener Dansk Folkeparti, at de 65 flygtninge er 65 for mange.



"Det er meget uansvarligt, at regeringen lukker dem ind – bare for at kunne bryste sig af, at man er i gang med at integrere," siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).



"Jeg synes, at man i integrationens navn foretager sig nogle ting, som det er meget vanskeligt at forsvare både moralsk og i forhold til sikkerheden i centraladministrationen," siger han.



DF har fra begyndelsen været modstander af IGU-ordning, men i Martin Henriksens optik er det "ekstra tosset" at ansætte flygtninge i ministerierne.



"Vi ved jo dybest set ikke, hvem de er. Det er meget svært at kontrollere deres identitet, og det er ikke til at vide, hvad de foretog sig i deres hjemlande," siger han.



Hverken Statsministeriet, Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet IGU-elever ansat. Det skyldes bestemmelserne om sikkerhedsgodkendelse ved ansættelse.



Men Martin Henriksen mener ikke, at der dermed er taget de nødvendige forholdsregler:



"Det understreger bare min pointe, og derfor burde de selvfølgelig ikke lukkes ind nogen steder i centraladministrationen. Der er en grund til, at de tre ministerier ikke vil have dem ind. Man vurderer jo, at det i visse tilfælde kan være en sikkerhedsrisiko. Og det gør sig da også gældende i andre ministerier."



/ritzau/