Karsten Hønge udnævnt til politisk ordfører i SF

SF's folketingsmedlem Karsten Hønge bliver udnævnt til partiets politiske ordfører, skriver avisen Danmark.



Det er ellers en post, som i SF-regi ofte har ligget hos formanden.



Karsten Hønge skal sammen med partiformand Pia Olsen Dyhr og gruppeformand Jacob Mark tegne en mere markant politisk linje på Christiansborg, lyder det fra Hønge selv.



"Vi tror på, at vores formand frigjort fra den politiske ordførerpost kan give Pia Olsen Dyhr en mere fri rolle til at agere som netop formand," siger Karsten Hønge.



"Og så har vi gruppeformanden (Jacob Mark, red.), som jo har nogle opgaver, som er meget bundet til, hvordan gruppen fungerer. Så vi vurderer, at der lige nu er plads på banen til at spille den rolle, som jeg er udset til at spille."



58-årige Karsten Hønge går under navnet Vikaren fra Helvede, da han som stedfortræder i Folketinget i 2014 pustede liv i SF's kritik af regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sach.



Hønge sagde dengang daværende SF-formand Annette Vilhelmsen imod på landsdækkende tv i sagen om det omstridte salg. Sagen endte i sidste ende med at koste SF's plads i regeringen.



"Der var bestemt ikke tale om anarkistiske udmeldinger. De var tværtimod meget velovervejede. De var måske lidt til den friske side, men jeg kan godt lide at tale i et sprog, som folk forstår," siger Karsten Hønge.



"Men det er ikke aktuelt i dag, fordi SF står i en fundamental anden situation. Jeg kan stå inde for det, som SF gør," siger og mener.



Om SF skal i regering igen, hvis der er rødt flertal efter valget, afhænger af valgresultatet, pointerer Hønge.



Det er dog mest sandsynligt, at SF får rollen som støtteparti, siger han.



"Men SF skal være et regeringsdueligt parti, og vi skal i regering igen på et tidspunkt, men betingelserne skal være til stede."



- Og hvis valget falder sådan ud, at vi står i en hæderlig styrkeposition, og hvis det regeringsgrundlag, der lægges frem, bringer Danmark i den rigtige retning, så er vi absolut heller ikke bange for magten.



SF holder sit årlige sommergruppemøde på Naturcenter Amager på søndag.