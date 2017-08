Rusland anser risikoen for krig i Korea som meget stor

Relateret indhold Artikler

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, anser risikoen for en militær konflikt om Nordkoreas atomprogram som meget høj.



Han siger, at den russiske regering er stærkt bekymret for de trusler, som USA og Nordkorea hælder i hovedet på hinanden.



"Den side, som er stærkere og klogere" bør tage det første skridt til at afvikle krisen, siger Lavrov i en tale til russiske studerende. Det er en slet skjult opfordring til USA.



"Jeg mener, at risikoen er meget stor, navnlig når man tager retorikken i betragtning, og at der er direkte trusler om at bruge magt," påpeger han.



Han opfordrer både Nordkorea og USA til at tilslutte sig en russisk-kinesisk plan. Den indebærer, at Nordkorea skal suspendere sine raketaffyringer, mens USA og Sydkorea skal stoppe store fælles militærøvelser.



Men kort efter, at Lavrov har udtalt sig, siger en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, at en fælles militærøvelse med Sydkorea vil løbe af stablen som planlagt med start den 21. august.



Præsident Donald Trump truede tidligere på ugen, efter nordkoreanske trusler om et atomangreb på USA, at han er klar til militært at udløse "bål og brand", som verden aldrig tidligere har set før.



Han fulgte op igen fredag på Twitter. Her skrev han, at de amerikanske atomvåben er klar til at blive affyret.



Nordkorea har sagt, at det forbereder et raketangreb på den amerikanske ø Guam i Stillehavet. Her har USA en flåde- og flybase.