Præsident Trump til Nordkorea: Vi er klar til affyring

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. august 2017

USA's præsident, Donald Trump, kommer fredag med endnu en trussel mod Nordkorea.I et tweet skriver han, at "militære løsninger nu er fuldt på plads, og klar til affyring (locked and loaded, red.), hvis Nordkorea skulle handle uklogt."Forhåbentlig finder Kim Jong-un en anden vej," tilføjer han med henvisning til det isolerede styres leder.Fredagens besked på Twitter er det seneste i en eskalerende ordkrig mellem USA og Nordkorea.Tidligere på ugen truede præsident Trump Nordkorea med "bål og brand", som verden aldrig før har set.Det var ment som en advarsel til Nordkorea, hvis styret fortsatte med at udvikle atomvåben.Svaret fra det asiatiske land kom prompte: Nordkorea overvejer at angribe den amerikanske militærbase på øen Guam i Stillehavet.Og senest kom det torsdag frem, at det isolerede styre konkret overvejer at sende fire missiler af sted mod stillehavsøen./ritzau/