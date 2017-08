Forsvaret skal bevogte grænsen fra september

Forsvaret skal aflaste politiet ved grænsen, og politiet kan se frem til, at det sker fra september.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med Venstres sommergruppemøde i Aalborg.



Ved at aflaste politiet kan der sættes flere betjente af til den verserende bandekonflikt, hvor flere uskyldige mennesker er blevet ramt af skud.



- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at det er eskaleret til et niveau, hvor det involverer almindelige mennesker.



- Sommerens skyderier viser, at bandepakken var helt nødvendig. Men også at mere skal gøres for at komme det uvæsen til livs.



- Det er vanskeligt at komme med gode løsninger, som virker på kort sigt, siger Løkke.



En af løsningerne er at lade Forsvaret aflaste politiet.



- Regeringen har besluttet, at Forsvaret skal hjælpe politiet. Vi har bedt rigspolitichefen og forsvarschefen om at finde ud af, hvor det bedst kan gøres. Eksempelvis grænsekontrol og bevogtningsopgaver, siger Løkke.



Det ventes at være afdækket i indeværende måned.



- Dansk politi har brug for en frisk luft, en hjælpende hånd, siger Løkke.



Statsministeren ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange betjente der kan frigøres, hvis Forsvaret hjælper til med grænsekontrollen.



- Jeg vil ikke sætte tal på, hvor mange betjente, der kan frigøres med hjælp fra Forsvaret, men det skal give politiet luft, siger Løkke.



Tilbage i marts kom VLAK-regeringen med en bandepakke, som indeholdt over 30 initiativer.



Alle disse initiativer er endnu ikke implementeret, men efter en heftig sommer med banderelaterede skyderier skal der tænkes i flere tiltag.



Torsdag aften blev der affyret skud tre steder i København. Et af skyderierne skete i Korsgade på Nørrebro kun få hundrede meter fra det sted, hvor politiets nye mobile politistation torsdag blev indviet.



Den skal skabe tryghed hos beboerne i området.



Også Aarhus og Odense plages af bander.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlægger fredag eftermiddag yderligere tiltag til at bekæmpe banderne.



Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, er imod ideen om at indsætte soldater ved grænsen.



Også i Forsvaret er der skepsis. Det har Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, udtalt.



