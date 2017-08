EU vil indkalde fødevareministre og tilsynsmyndigheder fra nøglelande til et møde i forbindelse med den europæiske æggeskandale, der torsdag nåede Danmark.



Det oplyser EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Vytenis Andriukaitis.



- Jeg har foreslået at holde et møde på et højt niveau med de pågældende ministre samt repræsentanter fra fødevaresikkerhedsmyndigheder i alle medlemslandene, der er involveret, så snart vi har indsamlet alle tilgængelige fakta, skriver han i en mail.



Millioner af æg er de seneste uger blevet trukket tilbage fra butikshylder i 11 europæiske lande, heriblandt Holland, Belgien, Danmark og Storbritannien, siden skandalen kom frem 1. august.



Æggene menes at være inficeret med giftstoffet fipronil. Det er et insektmiddel mod lus og lopper.



EU-regler forbyder brug af stoffet på dyr, der skal ende på middagsbordet. Det kan nemlig være skadeligt for mennesker. I store mængder kan giften skade både nyrer, lever og skjoldbruskkirtlen.



I Danmark er der ifølge den foreløbige efterforskning solgt 20 ton kogte, pillede æg forurenet med fipronil.



Æggene er blandt andet solgt til danske kantiner og til catering.



Fipronil er tilsyneladende endt i de mange millioner æg, efter at der er solgt sprøjtemiddel fra Holland, der på ulovlig vis har været blandet op med giftstoffet.



Belgien har beskyldt Holland for at have kendt til problemet med fipronil i æg siden november 2016. Det afviser hollænderne.



De to lande har - sammen med Tyskland - skændtes om, hvem der er ansvarlig for skandalen.



Men det er nødt til at stoppe, mener Vytenis Andriukaitis.



- Vi kommer ingen vegne med at give hinanden skylden og gøre hinanden til skamme, og jeg ønsker at stoppe det, skriver EU-kommissæren:



- Men det vigtigste først: Vores fælles opgave og prioritet lige nu er at håndtere situationen, indsamle information, fokusere på analyse og de ting, vi kan lære af, i forhold til at forbedre vores system og forhindre kriminel aktivitet.



/ritzau/AFP