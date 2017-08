Trump: Måske var jeg ikke barsk nok over for Nordkorea

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger, at måske var hans advarsel til Nordkorea "ikke barsk nok".



Tidligere på ugen truede han Nordkorea med "bål og brand", som verden aldrig før har set.



Det var præsidentens reaktion på Nordkoreas trussel om et atomangreb for at give USA en lektion.



"Måske var den erklæring ikke barsk nok. Ja, om noget, så var den erklæring måske ikke barsk nok," siger Trump torsdag til journalister.



"Folk i vort land er i sikkerhed. Vores allierede er i sikkerhed. Og jeg vil gerne fortælle jer dette: Nordkorea må hellere får styr på sig selv, eller også vil det komme i problemer som ingen andre lande nogensinde har været i problemer," advarer han.



Han bliver spurgt, om han overvejer et forebyggende angreb på Nordkorea for at fratage det stalinistiske regime evnen til at foretage et atomangreb mod USA.



"Tjah, nu må vi se, hvad der sker," svarer han.



Men hvis Nordkorea så meget som tænker på det, så har det al mulig grund til at være nervøs.



"For ting vil overgå dem, som de aldrig forestillede sig muligt," siger Trump.



Nordkorea advarede tirsdag om, at det forbereder et angreb på Guam, den amerikansk fly- og flådebase på øen af samme navn i Stillehavet.



Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA skriver, at landets hær i midten af august vil være klar til at affyre fire mellemdistanceraketter hen over Japan for at lade dem slå ned nær Guam. Det afventer blot præsident Kim Jong Un's ordre.



Det er meningen, at raketterne skal slå ned 30-40 kilometer fra Guam, siger general Kim Rak Gyom til KCNA.



/ritzau/Reuters