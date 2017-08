Søren Gade: Regeringen ændrer uliberal boligplan

Kun halvanden måned efter, at boligminister Ole Birk Olesen (LA) fremlagde regeringens plan om at oprette en statsbank til at varetage lån for almene boliger, er planen nu justeret igen.Det fortæller Venstres gruppeformand Søren Gade (V), som har været massiv kritiker af, at staten skulle tage lån fra private banker, realkreditselskaber og pensionskasser."Jeg er meget glad for det. Os, der synes, det var et uliberalt forslag, kan nu se os selv i spejlet igen," siger Søren Gade op til Venstres sommergruppemøde, der afholdes i Aalborg op til weekenden.Der findes omkring 550.000 almene boliger i Danmark. De almene boliger er støttet af staten, og derfor er det en udgift for statskassen at låne penge af f.eks. realkreditselskaber, når der skal bygges nye eller renoveres almene boliger.For at spare på renteudgifterne til de lån fortalte Ole Birk Olesen for halvanden måned siden, at regeringen vil have staten til at overtage lånene fra det private marked for at spare på renteudgifterneSamtidig vil opgaven med at vurdere og administrere de almene boliger overgå til en statslig institution – det Søren Gade kalder for en statsbank.Ifølge Finansministeriet vil statsbanken på sigt spare staten 2 mia. kr. Ifølge Børsens oplysninger vil staten med den nye model spare ca. 1,7 mia. kr. årligt i stedet.Men bl.a. Søren Gade var stærkt utilfreds med, at en borgerlig regering tog opgaven væk fra det private marked, og han fortæller nu, at han har fået ændret regeringens planer sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)."Det er klart, at besparelsesprovenuet for staten bliver mindre. Men som liberal er det et bedre forslag, der ligger på bordet nu, end det var før. Administration og vurdering af almene boliger kan alligevel ikke blive lagt i en statslig institution. Det skal blive ude på det private marked, hvor det er i dag. Det vil sige, at en pensionskasse, en bank eller realkredit skal administrere lånene," siger Søren Gade.Han forklarer også, at det private marked skal have "hånden på kogepladen" i forhold til vurderings- og administratrionsopgaven, og derfor vil 10 pct. af lånene i den almene boligsektor fortsat ligge hos private aktører, mens staten skal stå for de sidste 90 pct. af lånet.Dermed kan private aktører bevare opgaven med at administrere og vurdere de almene boliger, mens de mister 90 pct. af lånene til staten."Der bliver fjernet et marked fra realkreditten, og det er de selvfølgelig triste over. Men det her var så langt, vi kunne komme. Jeg synes faktisk, at det er en klar forbedring," siger Søren Gade.Interesseorganisationen Finans Danmark samt Realkredit Danmark, Nykredit, Nordea og LR Realkredit vil ikke kommentere forslaget.Adm. direktør i BRFkredit, Carsten Tirsbæk Madsen, kan ikke se forbedringen i regeringens reviderede forslag."Umiddelbart har jeg svært ved at se den store visdom i det forslag," siger han og vurderer, at BRFkredit vil overveje, om almene boligudlån fortsat skal være en del af dets portefølje.Jeg har svært ved at se, at det er interessant, at skulle opretholde ekspertise og særlige regler på et segment, som er så begrænset," siger direktøren.Det har ikke været muligt at få et interview med Ole Birk Olesen, der dog skriver i en kommentar:"Det forslag regeringen fremlagde i juni var udmærket, men den justerede model er også god, fordi vi gennem omlægningen til statslån stadig sikrer en stor besparelse for skatteborgerne, og samtidig bliver administrationsopgaven konkurrenceudsat. Jeg glæder mig over, at der i regeringspartierne nu er enighed om, at det er god borgerlig og liberal politik at reducere de offentlige udgifter til lån til almene boliger, og at det selvfølgelig ikke er socialisme."