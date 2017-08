Løkke skruer op for deltagelse i Copenhagen Pride Week

Relateret indhold Artikler

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil i år gøre mere ud af kampen for homoseksuelles rettigheder under Copenhagen Pride Week.



Løkke vil åbne Marienborg og Statsministeriet for arrangementer i forbindelse med Pride-ugen for at vise, at regeringen aktivt støtter homoseksuelle og transseksuelles ret til at leve, som de vil.



Det første arrangement holdes mandag 14. august klokken 17.00. Her tager statsministeren forskud på Pride-ugen ved at invitere danskerne med på en fælles løbetur fra Marienborg under overskriften "Run with Pride".



- Med løbeturen kan vi i fællesskab vise, at alle skal behandles med respekt, uanset hvem man elsker, og hvordan man lever sit liv.



- Det handler om den grundlæggende frihed til at være, den man er. Jeg håber, at mange vil snøre løbeskoene og bakke op om budskabet, siger Lars Løkke Rasmussen forud for arrangementet.



Løbeturen går rundt om Lyngby Sø og er på cirka fem kilometer. Alle kan møde op på Marienborg i Lyngby og deltage.



Det andet arrangement i Prideugen foregår i Statsministeriet, hvor statsministeren og ligestillingsministeren torsdag 17. august er værter ved en reception.



Her er repræsentanter fra LBGTI-miljøet, politikere og organisationsfolk inviteret.



Forkortelsen LGBTI dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle.



- Sammen med ligestillingsministeren glæder jeg mig til at møde og tale med repræsentanter, der kæmper for lige muligheder for alle.



- Vi skal gøre vores for at sætte fokus på, hvordan vi kan fremme LGBTI-personers rettigheder, siger Lars Løkke Rasmussen.



Statsministerens initiativ er nyskabelse - og den er meget velkommen, lyder det fra forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen.



- Tidligere har vi set, at statsministre er gået med i Priden. Men at man nu også holder officielle arrangementer i forbindelse med Copenhagen Pride er en positiv udvikling, siger Lars Andersen.



Den britiske premierminister Theresa May og den norske statsminister Erna Solberg har ifølge Lars Henriksen holdt lignende officielle arrangementer.



- Jeg håber, at regeringen vil følge dette op med at lancere lovgivningsinitiativer på LBGT-området, siger Lars Henriksen og tilføjer:



- Vi har længe ønsket forandringer af behandlingen af transpersoner i det danske sundhedsvæsen. Og vi kunne generelt godt tænke os, at der kommer en gennemgang af dansk lovgivning for at se, hvor den er uhensigtsmæssig i forhold til personer, der ikke lever i et heteroseksuelt forhold, siger Lars Andersen.



/ritzau/