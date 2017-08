Høretab blandt USA's diplomater i Cuba undersøges som angreb

Der er tilsyneladende skabt røre i det kun to år gamle diplomatiske forhold mellem USA og Cuba.



Således udtaler den cubanske regering onsdag aften lokal tid, at "Cuba aldrig har tilladt - eller vil tillade - at cubansk territorium bruges til nogen som helst form for handlinger mod akkrediterede diplomater eller deres familier".



Erklæringen kommer som reaktion på beskyldninger fra USA efter en række bizarre hændelser, der har efterladt en gruppe amerikanske diplomater i Havana med alvorligt høretab - angiveligt som følge af en skjult lydenhed.



I efteråret 2016 begyndte en række amerikanske diplomater at lide af uforklarligt høretab. Det oplyser amerikanske embedsmænd med kendskab til undersøgelsen af sagen.



Flere diplomater var nyankomne til ambassaden i Havana, som genåbnede i 2015 som en del af den tidligere præsident Barack Obamas genoprettelse af de diplomatiske forbindelser til Cuba.



Nogle af diplomaternes symptomer var så alvorlige, at de blev tvunget til at afbryde deres ophold i Cuba og returnere til USA.



Efter måneder med efterforskning konkluderede amerikanske embedsmænd, at diplomaterne havde været udsat for en avanceret enhed, der havde udsendt en lyd, som det menneskelige øre ikke kan registrere.



Det stod ikke umiddelbart klart, om enheden var et våben, som var en del af et bevidst angreb, eller om den havde et andet formål.



Talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium Heather Nauert oplyser, at USA gengældte undersøgelsens konklusion ved at udvise to cubanske diplomater fra ambassaden i Washington 23. maj.



I erklæringen udsendt onsdag aften oplyser det cubanske udenrigsministerium, at det blev informeret om hændelserne 17. februar, hvorefter det iværksatte en omfattende undersøgelse af sagen.



"Cuba betragtes universelt som et sikkert sted for besøgende og udenlandske diplomater, herunder amerikanske statsborgere," udtaler ministeriet.



Ministeriet oplyser videre, at det har oprettet en ekspertkomité, der skal analysere hændelserne, ligesom at cubanske myndigheder har øget sikkerheden omkring den amerikanske ambassade i Havana og ved de amerikanske diplomaters hjem.



Amerikanske embedsmænd oplyser, at det drejer sig om omkring fem diplomater - flere af dem med hustruer - som er blevet ramt, og at ingen børn er kommet noget til.



Det amerikanske forbundspoliti, FBI, er også i færd med at undersøge sagen.



Embedsmænd oplyser videre, at efterforskerne desuden undersøger muligheden for, at hændelserne er blevet udført af et tredje land som eksempelvis Rusland uden Cubas kendskab.



/ritzau/AP