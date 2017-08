Thulesen: DF har ikke taget stilling til exit fra EU

Dansk Folkeparti er ikke parat til at anbefale et dansk exit fra EU.



Det fastslår DF-formand Kristian Thulesen Dahl på partiets sommergruppemøde i Sorø.



Udmeldingen kommer, efter at DF's medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt har kaldt EU for en "taberklub" og talt for, at Danmark i løbet af en årrække skal følge Storbritannien ud af EU.



Så langt er partitoppen dog ikke villig til at gå:



"Vi ønsker en helt anden balance i, hvad EU tager sig af, og hvad nationalstaterne tager sig af. Der skal være flere beslutninger, som landene selv kan tage," siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:



"Så er spørgsmålet, om man kan få en sådan balance i EU. Der ligger et oplæg fra foråret fra EU om, at nogle lande kan være med i meget, og andre lande kan være med i en mindre del af samarbejdet."



"Vi kan godt se for os, at Danmark er medlem af den lille pakke. Det vil være udtryk for en permanent tilstand frem for den mellemstation som forbeholdene er udtryk for."



"Det vil være et mere varigt udtryk for at Danmark ikke skal være med blandt de lande, som ønsker en øget integration."



"Kan det lykkes, så skal det være der, vi skal være. Kan det ikke, så lægger vi op til, at der skal være en folkeafstemning, når Storbritannien får en aftale på plads," siger Thulesen Dahl.



Han fastslår, at DF fortsat ikke har gjort op, hvorvidt partiet vil anbefale danskerne at stemme for at forlade EU, hvis det skulle komme til en folkeafstemning.



/ritzau/